ЕСПЧ обязал Украину заплатить уволенным по закону о люстрации чиновникам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил о нарушении прав украинских чиновников, уволенных в 2014 году по принятому при экс-президенте Украины Петре Порошенко закону «Об очищении власти» (люстрация). Соответствующее решение опубликовала пресс-служба суда.

«Государство-ответчик [Украина] должно выплатить заявителям [компенсации] в течение трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончательным в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции», — постановил суд.

Каждый уволенный чиновник должен получить €5 тыс. плюс любой налог, который может быть взыскан с этой суммы, а также в качестве компенсации морального вреда €1,5 тыс. первому заявителю и по €300 — остальным.

Суд рассмотрел дело «Полях против Украины», которое объединяет четыре иска от украинских граждан, уволенных ранее по этому закону. ЕСПЧ признал, что власти республики своими действиями нарушили п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на справедливое судебное разбирательство» в отношении первых трех заявителей, а также ст. 8 Конвенции «Право на уважение частной и семейной жизни» в отношении всех истцов.