Актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП

Обладательница «Оскара», актриса Хелен Хант была госпитализирована после ДТП, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. О том, что Хант попала в ДТП, также сообщает People.

Инцидент произошел днем 15 октября, актриса находилась на пассажирском сидении черного внедорожника, когда другая машина на перекрестке врезалась в ее автомобиль. В результате столкновения машина, в которой сидела Хант, перевернулась, отмечает издание. По данным People, актриса прошла медицинский осмотр и уже к вечеру вторника была выписана из больницы.

Американская актриса Хелен Хант известна своей ролью в телесериале «Без ума от тебя», за работу в котором она получила четыре премии «Эмми» и три «Золотых глобуса».

Также она снималась в таких полнометражных фильмах, как «Доктор «Т» и его женщины», «Заплати другому», «Чего хотят женщины», «Изгой» и «Лучше не бывает», за который актриса была удостоена премии «Оскар».