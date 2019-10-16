Супруг актрисы Белохвостиковой опроверг ее госпитализацию в реанимацию

Муж российской актрисы Натальи Белохвостиковой Владимир Наумов в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что артистку госпитализировали и провели операцию на сердце в одной из клиник Москвы.

«Откуда появилась такая информация? Нет, это неправда», — сказал супруг Белохвостиковой.

Ранее Telegram-канал «112» и РЕН ТВ опубликовали информацию о том, что 68-летней Наталье Белохвостиковой сделали операцию на сердце в столичной клинике, после чего она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии.

Наталья Белохвостикова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР. Она дебютировала в кино в 1965 году. Зрителю она известна по ролям в фильмах «Красное и черное», «У озера», «Тегеран-43».