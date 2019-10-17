Четыре человека пострадали в ДТП с участием Porsche и такси в Москве

Четыре человека пострадали в ДТП с участием Porsche и такси в Москве

На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль Porsche и такси, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, передает агентство городских новостей «Москва».

В ГИБДД сообщили, что авария произошла на пересечении ул. Лобачевского и проспекта Вернадского. Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, опубликовал телеканал РЕН ТВ. На них видно, как водитель такси разворачивает автомобиль, и в этот момент в автомобиль врезается иномарка Porsche. По словам очевидцев телеканала, водитель Porsche проехал на красный свет. Четверо пострадавших доставили в больницу.

15 октября на МКАД столкнулись три легковых автомобиля и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали четыре пассажира общественного транспорта — сообщалось, что они получили незначительные травмы.