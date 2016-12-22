В Москве установлен новый температурный рекорд

Второй день подряд в Москве синоптики фиксируют абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В 13:00 мск на ВДНХ температура воздуха повысилась до 16,3 градуса. То, что рекорд перекрыт, — однозначно», — отметила она.

Прежний рекорд в 16,2 градуса был установлен в 1881 году. По словам Поздняковой, окончательная цифра рекорда станет известна после того, как синоптики снимут показания вечером.

Накануне, 18 октября, температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге побила рекорды вековой давности. В столице к 14:00 мск воздух прогрелся до 17,9 градуса, побив рекорд 1967 года — 17,5 градуса. В Санкт-Петербурге температура достигла 16,6 градуса. Предыдущий рекорд был поставлен в 1918 году, когда воздух прогрелся до 15,2 градуса.









