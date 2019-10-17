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Политика ,  
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В Польше назвали растущую мощь России вызовом для НАТО

Российские военные учения «Центр-2019» и «Щит Союза» продемонстрировали возросшую военную мощь России, которая станет вызовом для НАТО. К такому мнению пришли аналитики правительственного Польского института международных отношений Польши (PISM).

Эксперты сделали выводы, что учения показали возможность Вооруженных сил России действовать сразу по нескольким направлениям. В польском институте подчеркнули, что потенциал российской армии значительно возрос и у нее есть мобилизационные возможности для переброски сил в любую точку страны.

Фотогалерея 
Как проходят военные учения «Центр-2019». Фоторепортаж

В то же время аналитики отметили, что во время учений «Центр-2019» и «Щит Союза» не испытывались новые вооружения и технические решения.

Командно-штабные учения «Центр-2019» проходили в два этапа на российских полигонах и за пределами страны с 16 по 21 сентября. В рамках первого этапа были отработаны управление войсками в ходе борьбы с терроризмом. Второй этап охарактеризовался наступлением на условного противника и взаимодействием воинскими подразделениями во время массированного огневого удара.

Всего в учениях принимало участие 128 тыс. военных, 20 тыс. единиц техники, 600 летательных аппаратов. Минобороны подчеркивало, что учения носят исключительно оборонительный характер.

PISM был создан в 1947 году парламентом Польши. Он финансируется из бюджета страны и сотрудничает с польскими МИДом и Минобороны.

Теги: учения, Россия, Польша, армия
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