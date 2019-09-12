Минобороны заявило об оборонительном характере учений «Центр-2019»

Во второй половине сентября на военных полигонах страны и за рубежом пройдут стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» На них Минобороны пригласило иностранных военных атташе, передает ТАСС.

Военные учения посетят иностранные военные представители, аккредитованные в России. 20 сентября они прибудут на основную часть учений на полигоне Донгуз в Оренбургской области, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на брифинге с более чем 100 военными атташе, представляющими 71 страну, в том числе 20 членов НАТО. Он отметил, что данные учения имеют сугубо оборонительный характер и направлены исключительно на обучение войск.

Военные учения «Центр-2019» пройдут с 16 по 21 сентября. Основные мероприятия пройдут на общевойсковых полигонах Тоцкий и Донгуз (Оренбургская область), Аданак (Дагестан), Чебаркульский (Челябинская область), Юргинский и Алейский (Алтайский край и Кемеровская область), Ашулук (под Астраханью) и Сафакулево (под Курганом), а также на полигонах иностранных государств и на Каспийском море.

Учения пройдут в два этапа: в рамках первого органы военного руководства отработают управление войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения и ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника.

В совместных учениях примут участие военные Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Всего в мероприятиях выступят около 128 тыс. военных, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.