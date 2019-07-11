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Политика ,  
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Ультраправые партии не получили руководящих постов в Европарламенте
Проевропейские партии не позволили ультраправым политикам возглавить ни один комитет в Европарламенте. Такое решение может пойти на руку популистам, придав вес их заявлениям об отсутствии в ЕС демократии
Фото: multimedia.europarl.europa.eu

Ведущие партии в Европарламенте заблокировали кандидатуры, представленные ультраправой фракцией «Идентичность и демократия» (ID) на посты председателей парламентских комитетов. По итогам голосования 10 июля ультраправые не получили председательства ни в одном из 20 комитетов, хотя являются пятой по численности фракцией.

Должности глав комитетов распределяются между партиями по методу, который учитывает численность фракций. Согласно этому методу «Идентичности и демократии», которая контролирует 73 кресла, было положено председательствовать в двух комитетах — по сельскому хозяйству и юридическом.

Однако для утверждения на эти посты ультраправым требовалась поддержка большинства депутатов, которые входят в эти комитеты. Три крупнейшие проевропейские фракции — Европейская народная партия (182 депутата), Альянс социалистов и демократов (154) и «Обновим Европу» (104) ранее заявляли, что не позволят ультраправым занять позиции на руководящих постах. Против ультраправых выступила и Партия зеленых (74 депутата). В результате новым главой комитета по сельскому хозяйству стал «народник» — немец Норберт Линс, а комитета по юридическим вопросам — представитель «Обновим Европу» британка Люси Нетсинга.

Ранее проевропейские партии отказались назначать ультраправых в руководство Европарламента, куда входят председатель и его 14 заместителей. По результатам голосования председателем парламента стал социалист — итальянец Давид Сассоли. Среди его заместителей пять «народников», три социалиста, два либерала из фракции «Обновим Европу», два представителя Партии зеленых, один член группы «Объединенных европейских левых» и один независимый депутат.

Фракция ультраправых, куда входят французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и итальянская «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини, остались без руководящих постов в парламенте уже во второй раз. После выборов в 2014 году ультраправые не смогли вовремя зарегистрировать свое объединение и из-за этого не участвовали в распределении постов председателей комитетов.

Отказ в получении руководящих постов проевропейские депутаты объяснили неуважительным поведением членов ID и отсутствием доверия к ним. На церемонии открытия парламента французские ультраправые из партии «Национальное объединение» отказались встать со своих мест во время исполнения гимна ЕС. «Эти люди не хотят играть по правилам институтов», — посетовал французский евродепутат в беседе с агентством Euractiv.

Ранее члены «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») были вовлечены в скандал с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников партии в Европарламенте. Как обратили внимание проевропейские депутаты, эти обвинения бросают тень на репутацию французских ультраправых и вызывают сомнения относительно способности их представителя возглавлять комитет по юридическим вопросам. Особенно учитывая, что председатель этого комитета может предоставлять или лишать законодателей депутатской неприкосновенности. «Все группы, которые поддерживают ЕС, выступают за блокировку ID», — сказала Politico член фракции социалистов Сильви Гулар, отметив, что система распределения привела бы к «ужасающим последствиям» для Европарламента.

В ID раскритиковали блокировку их кандидатов проевропейскими силами. «Позор этой антидемократической системе», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте партии. Вице-президент ID Николя Бэй обвинил евродепутатов из крупных партий в использовании недемократических средств для определения кандидатур на ключевые посты.

Негодование в связи с тем, что проевропейские партии проигнорировали принятую систему распределения постов (система д'Ондта), выразили правоцентристы из фракции «Европейские консерваторы и реформаторы» (ECR) (62 депутата). «Нельзя менять систему просто потому, что ее результат не устраивал вас в конкретный момент», — сказал официальный представитель ECR.

Предшественник ID — «Европа наций и свобод» — насчитывала всего 37 депутатов, однако по результатам выборов в мае ультраправые контролируют 74 мандатов. Это делает их оттеснение от ключевых постов проблематичным, отмечает эксперт аналитического центра Open Europe Анна Надибаидзе. «Блокирование полулистов — рискованная стратегия, так как усиливает впечатление, что европейские институты недемократичны, непредставительны и контролируются технократами, нацеленными на создание из ЕС федерации», — утверждает аналитик.

Должности наиболее влиятельных комитетов получили представители двух крупнейших сил в парламенте — Европейской народной партии и Альянса социалистов и демократов. Председателем комитета по иностранным делам стал член «народников» Дэвид Макаллистер, а председателем комитета по экономике — социалист Роберто Гуалтьери.

Какие функции выполняют комитеты Европарламента

В комитеты входят от 25 до 73 депутатов. Председатели и их заместители избираются на срок два с половиной года.

Комитеты выполняют несколько функций:

— контролируют работу Еврокомиссии;

— осуществляют взаимодействие с профильными комитетами из третьих стран;

— проводят анализ законопроектов;

— готовят доклады и резолюции.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Европарламент, Евросоюз, Россия - ЕС
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