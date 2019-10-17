Boeing-767 «Узбекских авиалиний» вынужденно сел в Казани

Самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в четверг в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Пассажира оставили в Казани, его госпитализировали. Самолет уже вылетел, где-то через 30 минут уже будет в аэропорту [Санкт-Петербурга]», — пояснили в пресс-службе.

Аналогичный случай произошел 16 октября в Ташкенте. Экипаж самолета А-330 «Аэрофлота», летевший из Дели в Москву, был вынужден посадить судно в столице Узбекистана из-за пассажира, которому стало плохо. В аэропорту его ждала медицинская бригада. После борт продолжил свой рейс в Москву.

8 октября лайнер компании «Сибирь» экстренно сел в Омске из-за скончавшегося на борту пассажира. Самолет летел в российскую столицу из Красноярска. Тело умершего было передано транспортной прокуратуре. Причины смерти пассажира не назывались.