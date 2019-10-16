Летевший в Москву из Дели самолет вынужденно сел в Ташкенте

Самолет А-330 «Аэрофлота», летевший в Москву из Дели (Индия), утром совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за пассажира, который почувствовал себя плохо. Об этом сообщает сайт Podrobno.uz со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным издания, борт встретила медицинская бригада, сейчас решается вопрос о госпитализации пассажира. Лайнер сел в Узбекистане в 07:19 по местному времени (05:19 мск), уточнили «РИА Новости», в аэропорту столицы республики. Самолет продолжит полет в Москву по готовности.

Накануне, 15 октября, самолет Uzbekistan Airways, выполняющий рейс из Ферганы в Москву, вынужденно приземлился в Самаре. Поводом для этого также стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Его удалось быстро госпитализировать в одну из городских больниц.