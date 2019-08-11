В Румынии туристический поезд сошел с рельсов

В Румынии туристический поезд сошел с рельсов

Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. По данным ведомства, в результате инцидента 12 человек получили легкие ранения. Их доставили в больницу города Вишеу-де-Сус.

Инспекция также опубликовала фото с места происшествия. На кадрах видно, что головной вагон опрокинулся.

Поезд сошел с рельсов в Румынии

Газета Evenimentul zilei со ссылкой на представителя Инспекции добавляет, что пострадавшие — туристы. Поезд сошел с рельсов в ущелье долины Вазер в субботу, 10 августа.