В Республике Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми на станции Керки с рельсов сошли вагоны, нагруженные углем. Погибших и пострадавших не было, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Как отмечает «Комиинформ», из 54 вагонов поезда Воркута — Череповец с рельсов сошли 23. Инцидент произошел около 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Из-за опрокидывания вагонов нарушилось движение как минимум четырех пассажирских поездов.

Как сообщили изданию в РЖД, пассажиры задержанных поездов будут находиться внутри транспорта, их обеспечат питанием и питьем. Сколько времени им придется провести в вагонах, не уточняется.

Как отмечает «Комиинформ», восстановительный поезд прибыл к месту происшествия в 04:32, а в 05:00 приехали пожарно-спасательный гарнизон и психологическая служба МЧС. 19 вагонов с углем отбуксировали на станцию Сосногорск. Причины происшествия уточняются, создан оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий аварии.