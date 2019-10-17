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ГИБДД одобрила увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/ч

Начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что руководство ГИБДД одобрило увеличение максимально допустимой скорости на платных трассах России. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru.

На совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры», проходящем в Екатеринбурге, Черников заявил, что в ближайшее время этот вопрос будет решен с руководством Росавтодора, и скоростной лимит на платных дорогах будет постепенно доводиться до 130 км/ч.

«Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут», — заявил он.

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О том, что на некоторых федеральных автодорогах скоростной лимит может увеличиться до 130 км/ч, стало известно в июне. Соответствующие поправки в ГОСТ начал готовить дорожный НИИ России по заказу Росавтодора.

Новый стандарт может быть введен в конце 2019 года или в первом квартале 2020 года. Заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов сообщал, что технически магистрали уже рассчитаны на скорость в 150 км/ч.

Теги: ГИБДД, скоростной лимит, трасса
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