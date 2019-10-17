При крушении Су-30 в Венесуэле погиб бригадный генерал

В Венесуэле разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на Министерство обороны Боливарианской Республики.

Самолет рухнул в штате Гуарико в центральной части Венесуэлы вскоре после взлета с военной базы имени Мануэля Риоса. Истребитель направлялся на авиабазу в пригороде венесуэльской Барселоны в штате Ансоатеги. На борту были два пилота — капитан Салазар Нуньес и бригадный генерал Маркес Морильо. Оба они погибли.

Вооруженные силы страны уже выразили свои соболезнования родным погибших в Twitter.

По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилотов. Командир экипажа совершил слишком резкий крен вправо после прохождения контрольной вышки. Он успел катапультироваться, но парашют не раскрылся из-за малой высоты.

Второй пилот не успел выбраться из истребителя и вместе с ним рухнул на землю. Самолет полностью сгорел до прибытия пожарных бригад.