Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31

Министерство здравоохранения Чувашии уточнило данные о пострадавших в серьезном ДТП в Чебоксарах. По новой информации, число пострадавших увеличилось до 31 человека, среди которых 10 детей.

Пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы с травмами средней тяжести. 16 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что травмы в аварии получили 26 человек.

ДТП на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах произошло 16 октября в 14:50. Находившийся на маршруте троллейбус с пассажирами врезался в столб. По словам водителя, он потерял управление из-за приступа судорог.