Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 12:24
Изъятые у коррупционеров элитные квартиры предложили выставлять на торги Бизнес, 16:34 Супруг актрисы Белохвостиковой опроверг ее попадание в реанимацию Общество, 16:30 Генпрокуратура выявила новый способ мошенничества с банкоматами Финансы, 16:22 В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом пострадали семь детей Общество, 16:21 СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией Политика, 16:14 Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года Деньги, 16:13 В Екатеринбурге полиция начала поиски пропавшей студентки Общество, 16:10 В Кремле оценили масштаб турецкой операции в Сирии Политика, 16:10 Как международные преступные группировки используют цифровые монеты Крипто, 15:55 Биатлонистка из России решила выступать за сборную Словении Спорт, 15:46 Индустрия 4.0: как обеспечить окупаемость цифровизации производства Pro, 15:44 Трамп предсказал крах экономики США в случае победы «клоуна» на выборах Политика, 15:39 Мосгорсуд оставил в силе арест замглавы «Аэрофлота» Общество, 15:35 Сирийские войска впервые за пять лет вошли в Ракку Политика, 15:32
Общество ,  
0 
В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом пострадали семь детей

В Чебоксарах троллейбус с пассажирами врезался на скорости в столб, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла 16 октября около 14:50 возле дома №31 на проспекте Тракторостроителей. По словам водителя троллейбуса маршрута №1, он не справился с управлением транспорта из-за внезапного приступа судороги.

«На данный момент в больницу обратились 11 взрослых, включая водителя и семь детей. Внешне — вроде бы ни у кого нет серьезных травм», — заявили в ведомстве.

О семи несовершеннолетних, получивших телесные повреждения, также сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России. Агентство отмечает, что в общей сложности троллейбус перевозил 40 пассажиров.

В то же время минздрав Чувашии приводит данные о 19 пострадавших, из них шесть — дети. Для оказания помощи участникам ДТП были задействованы девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.

Общество
В Чите завели дело на «заминировавшего» троллейбус кондуктора

6 октября в Нижегородской области опрокинулся туристический автобус. В результате инцидента пострадали 20 человек.

Теги: новости РБК, ДТП, Чебоксары
Материалы по теме
Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга
Общество
В Петербурге один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом
Общество
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой на МКАД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter