В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом пострадали семь детей

В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом пострадали семь детей

В Чебоксарах троллейбус с пассажирами врезался на скорости в столб, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла 16 октября около 14:50 возле дома №31 на проспекте Тракторостроителей. По словам водителя троллейбуса маршрута №1, он не справился с управлением транспорта из-за внезапного приступа судороги.

«На данный момент в больницу обратились 11 взрослых, включая водителя и семь детей. Внешне — вроде бы ни у кого нет серьезных травм», — заявили в ведомстве.

О семи несовершеннолетних, получивших телесные повреждения, также сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России. Агентство отмечает, что в общей сложности троллейбус перевозил 40 пассажиров.

В то же время минздрав Чувашии приводит данные о 19 пострадавших, из них шесть — дети. Для оказания помощи участникам ДТП были задействованы девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.