Число пострадавших в ДТП в Чебоксарах возросло до 26 человек

Число пострадавших в ДТП в Чебоксарах возросло до 26 человек

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26 человек, из них по-прежнему семеро — дети. Об этом сообщается на сайте Минздрава Чувашии.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

ДТП произошло около 14:50 16 октября возле дома № 31 на проспекте Тракторостроителей. В полиции рассказали, что водитель троллейбуса маршрута № 1 не справился с управлением из-за внезапного приступа судороги. В результате троллейбус врезался в столб.

Для оказания помощи участникам ДТП привлекли девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.

В пресс-службе администрации Чувашии заявили, что глава Республики Михаил Игнатьев распорядился оперативно оказать любую необходимую помощь пострадавшим.