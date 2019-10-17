В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии убийцу

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии убийцу

Сотрудники ГУ ФСИН по Красноярскому краю задержали сбежавшего из колонии 15 октября 25-летнего убийцу Юрия Брысева, передает пресс-служба ведомства.

Преступника обнаружила и задержала розыскная группа в 9:40 по местному времени (5:40 мск) в поселке Тартат Березовского района в 10 км от колонии.

О том, что Юрий Брысев самовольно оставил расположенную в Сосновоборовске колонию-поселение ЛИУ-37, стало известно во время вечерней проверки. ФСИН отмечает, что осужденные там содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии, и пользуются частичным правом свободного передвижения в пределах колонии и с разрешения администрации по территории Сосновоборска.

По факту побега материалы были переданы в полицию. Проводится проверка.