ФСИН объявила о побеге убийцы из колонии под Красноярском

ФСИН объявила о побеге убийцы из колонии под Красноярском

Главное управление ФСИН по Красноярскому краю разыскивает осужденного, который сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37 в городе Сосновоборск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина 1994 года рождения отбывал наказание за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Его побег обнаружили вчера, 15 октября, во время вечерней проверки.

В своем сообщении ФСИН привела особые приметы осужденного, в частности шрам на предплечье левой руки, и описала внешность мужчины. Его разыскивают правоохранительные органы.

В ЛИУ-37 отбывают наказание заключенные, больные алкоголизмом и наркоманией.