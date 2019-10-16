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ФСИН объявила о побеге убийцы из колонии под Красноярском

Главное управление ФСИН по Красноярскому краю разыскивает осужденного, который сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37 в городе Сосновоборск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина 1994 года рождения отбывал наказание за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Его побег обнаружили вчера, 15 октября, во время вечерней проверки.

В своем сообщении ФСИН привела особые приметы осужденного, в частности шрам на предплечье левой руки, и описала внешность мужчины. Его разыскивают правоохранительные органы.

В ЛИУ-37 отбывают наказание заключенные, больные алкоголизмом и наркоманией.

Общество
В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии заключенного

В начале октября заключенный сбежал из колонии в Ростовской области, оставшись без надзора. По факту произошедшего следователи возбудили дело о халатности, 4 октября мужчину удалось задержать.

В июле побег был совершен из колонии-поселения в Красноярском крае. Осужденный за кражу был несколько раз судим за мошенничество. Его также задержали, ФСИН начала проверку.

Теги: УФСИН, колония, побег
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