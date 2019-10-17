Посольство объяснило появление машин ДПС рядом с кортежем Путина в ОАЭ

Автомобили с надписью «ДПС», сопровождавшие кортеж президента Владимира Путина во время его визита в Объединенные Арабские Эмираты, — дополнительный знак внимания российскому лидеру от принимающей стороны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в ОАЭ.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе Российского государства», — заявили в посольстве.

Там добавили, что ОАЭ не консультировались с российским дипведомством по поводу нанесения надписей, а делегации других уровней из России сопровождают обычные машины дорожной полиции без дополнительного дизайна.

Владимир Путин 15 октября прибыл в ОАЭ с государственным визитом впервые с 2007 года. Кортеж российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопровождали патрульные автомобили с кириллической надписью «ДПС», а также флагами и гербами двух стран.