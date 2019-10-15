Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Фото: корреспондент РБК

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты впервые с 2007 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам корреспондента, в рамках визита российский лидер проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном во дворце Каср аль-Ватан, после чего они встретятся с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Более того, Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

В последний раз Путин посещал ОАЭ в 2007 году. Тогда он прибыл в страну из Саудовской Аравии, где проводил переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества.