Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС»

Кортеж российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопровождали патрульные автомобили с кириллической надписью «ДПС». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Соответствующую видеозапись корреспондент опубликовал в социальной сети.

15 октября Владимир Путин прибыл с официальным государственным визитом в Эмираты впервые с 2007 года. Там он проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном и встретится с представителями деловых кругов страны.