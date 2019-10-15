Политика , 15 окт, 15:10
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Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС»
Кортеж российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопровождали патрульные автомобили с кириллической надписью «ДПС». Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Соответствующую видеозапись корреспондент опубликовал в социальной сети.
15 октября Владимир Путин прибыл с официальным государственным визитом в Эмираты впервые с 2007 года. Там он проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Аль Нахайяном и встретится с представителями деловых кругов страны.