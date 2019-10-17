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СМИ сообщили о созданной для контроля Черного моря украинской ракете

Украина намерена контролировать акваторию Черного моря, заявил китайский интернет-портал Sohu. Для этого Киев сейчас разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету большой дальности «Молния».

Модель ракеты Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля представило на выставке вооружений в Киеве, проходившей с 8 по 11 октября. Сейчас проект по созданию «Молнии» находится в стадии реализации, пишет портал. В бюро отметили, что технические характеристики ракеты превзошли данные российской Х-31: так, по данным украинских экспертов, максимальная скорость и дальность украинской «Молнии» будут больше, чем у российской.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна разработала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, и создала другое оружие, не имеющее мировых аналогов. По его словам, развернувшаяся гонка вооружений — это «состоявшийся факт».

С 15 по 17 октября в России проходят учения с пусками крылатых и баллистических ракет, учебные маневры также пройдут на полигонах в Балтийском, Баренцевом, Каспийском, Охотском и Черном морях, сообщило Минобороны.

Теги: Украина, ракета
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