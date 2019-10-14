Минобороны анонсировало учения с пусками крылатых и баллистических ракет

Маневры пройдут 15–17 октября, в них примут участие 12 тыс. человек, 213 пусковых установок, 105 самолетов и пять подводных лодок

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В России с 15 по 17 октября пройдут учения стратегических сил, в рамках которых будут запущены крылатые и баллистические ракеты различных типов базирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

Пуски будут осуществляться с использованием трех полигонов — Пембой, Чижа и Кура.

В маневрах будут задействованы 12 тыс. военнослужащих, а также 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), до 105 самолетов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять подлодок.

Как добавляет Минобороны, к учениям привлекут в том числе соединения и воинские части, отвечающие за стратегическое сдерживание, а также подразделения спецназначения, которые будут выступать в роли условного противника.