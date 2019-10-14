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Минобороны анонсировало учения с пусками крылатых и баллистических ракет
Маневры пройдут 15–17 октября, в них примут участие 12 тыс. человек, 213 пусковых установок, 105 самолетов и пять подводных лодок
Фото: РИА Новости

В России с 15 по 17 октября пройдут учения стратегических сил, в рамках которых будут запущены крылатые и баллистические ракеты различных типов базирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

Пуски будут осуществляться с использованием трех полигонов — Пембой, Чижа и Кура.

В маневрах будут задействованы 12 тыс. военнослужащих, а также 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), до 105 самолетов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять подлодок.

Как добавляет Минобороны, к учениям привлекут в том числе соединения и воинские части, отвечающие за стратегическое сдерживание, а также подразделения спецназначения, которые будут выступать в роли условного противника.

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Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

Маневры пройдут на аэродромах дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигонах военных округов, Северного флота, а также морских полигонах в Балтийском, Баренцевом, Каспийском, Охотском и Черном морях.

30 сентября ведомство показало видео учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Ракета поразила цель на Камчатке, как заявили в Минобороны, пуск был произведен, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.

Всего на 2019–2021 годы ведомство запланировало проведение пусков девяти межконтинентальных баллистических ракет: два пуска ракеты «Сармат», три пуска МБР «Ярс» и четыре пуска МБР «Тополь».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, учения, запуски ракет
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