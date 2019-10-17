Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями

США введут дополнительные санкции против Турции, если она не прекратит военное наступление на северо-востоке Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает AP.

«США введут дополнительные санкции, если не будет установлено перемирие», — сказал глава Минфина.

15 октября Трамп ввел новые санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии против боевиков-курдов, начавшейся 9 октября. Под ограничения попали Минэнерго и Минобороны страны и несколько чиновников. На следующий день Трамп пригрозил дополнительными, опустошительные для экономики Турции санкциями, если переговоры между странами не пройдут успешно. Сообщалось, что на встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкару отправились вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в свою очередь, сообщил, что Анкара готовит ответные санкции против США.