Глава правительства Каталонии осудил насилие в Барселоне

Глава каталонского правительства Ким Торра осудил массовые акции протеста в Барселоне, идущие уже несколько дней, передает газета La Vanguardia.

«Нет никакого оправдания ни для сжигания автомобилей, ни для каких-либо актов вандализма. Протест должен быть всегда мирным», — заявил Торра. По его словам, «нельзя допускать инцидентов, которые мы наблюдаем на улицах нашей страны».

В ходе акции протеста в Каталонии в ночь на 17 октября полиция задержала по меньшей мере 20 человек, еще 11 пострадали. Сообщалось, что демонстранты подожгли автомобили и мусор и выстроили горящие баррикады, заблокировав несколько улиц. Они также забросали полицейских камнями и петардами, а те, в свою очередь, открыли по демонстрантам огонь резиновыми пулями.

Массовые протесты проходят в регионе с 14 октября — с тех пор как Верховный суд Испании приговорил девять лидеров Каталонии к срокам до 13 лет лишения свободы из-за организации референдума о независимости 2017 года. Политиков обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Акции протестов затронули ряд городов, самые многочисленные демонстрации прошли в Барселоне. В ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 136 человек.