В Башкирии назвали причину утечки промотходов на химзаводе

Одной из возможных причин утечки промышленных отходов на химзаводе «Полиэф» (входит в «Сибур») в Башкирии могли стать скрытые конструктивные особенности объекта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Днем ранее, 9 октября, на предприятии обрушился 20-тонный резервуар со сточными водами, из-за чего там разлилось 8 т загрязненной жидкости. После инцидента на предприятии собрали комиссию по расследованию причин случившегося. Она установила, что техническое состояние резервуара проверялось в надлежащем графике, его состояние нареканий не вызывало.

«В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования», — говорится в сообщении «Полиэфа».

Там отметили, что в состав сточных вод входят органические вещества низких классов опасности, которые близки по химическим свойствам к бытовому уксусу. В качестве дополнительной меры ликвидации последствий аварии предприятие временно снизило производственную нагрузку на очистные сооружения.