В Башкирии на химзаводе обрушилась стенка резервуара

В Благовещенске (Республика Башкортостан) на химическом предприятии «Полиэф» (входит в «Сибур») обвалилась стена резервуара с водостоками. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

Разрушение стены произошло около 20.00 по местному времени (18.00 мск). «Часть стоков попала на прилегающую территорию. В настоящее время совместно с профильными областными службами ведется работа по сбору стоков на местности и недопущению увеличения площади розлива. Будет создана комиссия по расследованию причин происшествия», — сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте управления МЧС по региону, из 20 тонного резервуара произошла утечка 8 тонн сточных вод. Для предотвращения попадания стоков в чистую воду была установлена стена-препятствие. По данным МЧС, угрозы для ближайших населенных пунктов и предприятий нет, в результате прорыва никто не пострадал. Сейчас на месте проводятся аварийно-восстановительные работы, в которых в общей сложности участвуют 207 человек и 120 единиц техники. Качество питьевой воды каждый час проверяют службы МУП «Уфаводоканал».

Как сообщает Ufa1.ru, это третья по счету авария на предприятии за последние полгода. Ранее на берегу водоема возле Благовещенска оказалась грязная пена. В «Полиэфе» изданию объяснили, что это было связано с некорректной работой насоса.