Суд арестовал на два месяца фигуранта «дела 27 июля» Егора Лесных

Басманный суд принял отправил под стражу Егора Лесных до 14 декабря 2019 года, его обвиняют в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом РБК заявили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

«Басманным судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2019 года в отношении обвиняемого Лесных», — заявили там.

Ранее 16 октября Басманный суд арестовал до 14 декабря 2019 года двух других фигурантов «дела 27 июля» — Владимира Емельянова и Максима Мартинцова. Им были предъявлены обвинения по той же статье, что и Лесных. По версии следствия, Емельянов «силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю», а Максим Мартинцов вместе с Егором Лесных и Александром Мыльниковым повалили одного из росгвардейцев на землю.



Силовики задержали четырех новых фигурантов 14 октября. Пятый, Александр Мыльников, был задержан на следующий день.

Серия уголовных дел, открытых в Москве после летних акций протеста, получила собирательное название «дело 27 июля». После митинга 27 июля СК завел уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), часть фигурантов этого дела также обвинили в применении насилия к представителям власти. Суд также приговорил к реальным срокам пятерых его фигурантов.