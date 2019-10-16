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Путин предложил предприятиям ОПК «поле для реализации» в нацпроектах

Организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут реализовать свою высокотехнологичную продукцию в рамках выполнения национальных проектов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по финансовому оздоровлению организаций ОПК.

Президент отметил, что «пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден», поэтому организациям ОПК придется увеличить производство высокотехнологичной продукции, которая должна быть конкурентоспособна на мировых рынках и в России.

«Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов», — сказал президент.

По его словам, в высокотехнологичной продукции ОПК в первую очередь нуждаются медицинская, строительная отрасли, а также в сферы телекоммуникации и переработки мусора. Путин добавил, что для улучшения финансового состояния ОПК, необходимо в первую очередь заниматься диверсификацией производства.

Президент не впервые говорит о необходимости диверсификации. Ранее он указывал, что именно такая мера сделает военно-промышленные предприятия финансово устойчивыми, а также поможет им открыть новые рабочих мест.

В конце августа гендиректор научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал РБК, что Россия ведет с Индией переговоры по поводу производства ракетных двигателей. По его словам, в стороны назначили консультации для подготовки предложения по развитию сотрудничества на сентябрь и октябрь этого года.

Теги: Владимир Путин
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