Путин предложил предприятиям ОПК «поле для реализации» в нацпроектах

Организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут реализовать свою высокотехнологичную продукцию в рамках выполнения национальных проектов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по финансовому оздоровлению организаций ОПК.

Президент отметил, что «пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден», поэтому организациям ОПК придется увеличить производство высокотехнологичной продукции, которая должна быть конкурентоспособна на мировых рынках и в России.

«Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов», — сказал президент.

По его словам, в высокотехнологичной продукции ОПК в первую очередь нуждаются медицинская, строительная отрасли, а также в сферы телекоммуникации и переработки мусора. Путин добавил, что для улучшения финансового состояния ОПК, необходимо в первую очередь заниматься диверсификацией производства.