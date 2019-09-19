Путин назвал путь повышения финансовой устойчивости предприятий оборонки

Для повышения финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) нужно диверсифицировать экспорт. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Всероссийском форуме оружейников в Ижевске, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, наращивание экспортного потенциала касается не только военной, но и гражданской продукции.

«Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест», — сказал он.

Путин отметил, что в 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составляла 21%. Он добавил, что, помимо этого, все организации ОПК должны «смелее выходить» на внутренний и внешний рынки.

В конце августа гендиректор научно-производственного предприятия «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал РБК, что Россия начала переговоры с Индией о локализации производства ракетных двигателей. По его словам, в сентябре и октябре должен пройти ряд консультаций по этой теме.