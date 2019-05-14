В Чите завели дело на «заминировавшего» троллейбус кондуктора

В Чите возбудили уголовное дело в отношении кондуктора, которого обвинили в изготовлении муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю. Дело заведено по ч.2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как уточняет ведомство, в ноябре 2018 года в салоне троллейбуса на конечной остановке обнаружили бесхозную коробку. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что она не представляет опасности.

Сотрудники УМВД и УФСБ по краю установили, что подозреваемый — кондуктор троллейбуса — заранее сделал муляж взрывного устройства и оставил его в салоне, чтобы сорвать свой рабочий день. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о возросшем числе ложных сообщений о минировании. В частности, по его словам, за первые несколько месяцев 2019 года было зарегистрировано более 2 тыс. сообщений от «телефонных террористов».