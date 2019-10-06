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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, в результате происшествия пострадали двадцать человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла в Гагинском районе области, на трассе Гагино — Большое Болдино. Всего в автобусе находились 29 человек, в том числе два водителя. «В результате ДТП 20 человек обратились за медпомощью, вследствие чего были увезены на медицинский осмотр», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. В главке добавили, что сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. В сообщении на сайте областного управления МЧС уточняется, что детей среди пострадавших нет. В устранении последствий аварии участвовали девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Как сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, среди пострадавших семь — в состоянии средней степени тяжести, 13 — легкой степени тяжести. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения региона оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь.

По данным «Нижегородской правды», водитель автобуса «Мерседес» не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок.

Саратовские туристы ехали в село Большое Болдино, где находится литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

6 октября в Якутии водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на дороге. В ГИБДД сообщили, что во время ДТП шел снег, и на дороге уже сформировался накат. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе три китайца. Всего в микроавтобусе находились 11 человек, всех пострадавших госпитализировали.

Теги: новости РБК, пострадавшие, туристический автобус, Нижегородская область
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