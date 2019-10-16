Рогозин назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России

Глава «Роскосмоса» считает неоправданным стереотип о высокой аварийности современных космических аппаратов в России, сообщает ТАСС.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает», — заявил Рогозин журналистам.

По его словам, российская техника «давно не падает». В то же время Рогозин отметил, что неполадки при запуске космических аппаратов существовали всегда, однако ранее об этом не принято было говорить.

В частности, глава «Роскосмоса» упомянул советскую лунную программу, когда ученые запускали 54 экспедиции к спутнику и только 17 из них увенчались успехом.