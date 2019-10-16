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В Екатеринбурге полиция начала поиски пропавшей студентки

В Екатеринбурге пропала без вести 19-летняя студентка медицинского университета, сообщает местный портал «Екатеринбург Онлайн». Поиски девушки ведет полиция, подтвердил РБК пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Девушка исчезла, когда ее родители были на отдыхе за границей. В ночь на 13 октября ее телефон оказался недоступен. Мать пропавшей сообщила полиции, что камеры наблюдения, установленные в подъезде, запечатлели, как девушка с неизвестным мужчиной выходит из квартиры. Кроме того, по словам Горелых, из квартиры пропали оба ее паспорта. Обнаружив исчезновение дочери, родители написали заявление в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов ведут ее поиски.

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Горелых также сообщил, что пропавшая студентка, по предварительным данным, работала в массажном салоне. «Родители не хотели, чтобы она этим занималась. Когда родители находились в отпуске, девушка написала СМС родителям, что она увольняется из этого заведения. Когда они вернулись домой, ее уже не было», — отметил он. Горелых также добавил, что подруга пропавшей девушки сообщила матери, что студентка сейчас находится вместе со своим другом.

Исчезновение девушки расследуется на фоне резонансного дела об убийстве другой жительницы Екатеринбурга — 27-летней женщины, пропавшей 10 октября. Через несколько дней ее тело было найдено в колодце. 15 октября подозреваемых в ее убийстве задержали.

Теги: Екатеринбург, пропавшие без вести, студенты, новости РБК
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