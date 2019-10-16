Эксперты назвали правила приема пищи на работе

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии дали советы по питанию на работе. Об этом сообщает RT.

Самое главное, по мнению сотрудников центра, — не пропускать обеденный перерыв. Пять-шесть приемов пищи в день является оптимальным режимом для человека. Время между ними не должно превышать 2,5–3 часа, иначе организм начнет испытывать стресс.

Отсутствие пищи более четырех часов вызывает сокращение стенок желудка и боли, раздражение слизистой оболочки, что в конечном итоге может привести к язвенной болезни, гастриту, дуодениту.

Офисным работникам следует воздерживаться от частого употребления соленой пищи — это вызывает отеки ног, повышение давления.

Полноценный обед не стоит заменять выпечкой, а для перекусов на работе лучше всего подойдут фрукты и сухофрукты, горький шоколад, овощи, орехи.