ЛУКОЙЛ заплатит $190 млн за вхождение в концессию Ghasha в ОАЭ

ЛУКОЙЛ заплатит $190 млн за вхождение в концессию Ghasha в ОАЭ

Концерн ЛУКОЙЛ за долю 5% в концессии на добычу газа в месторождении Ghasha заплатит Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) $190 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ADNOC.

ЛУКОЙЛ планирует инвестировать $190 млн в качестве платы за долю в проекте, в рамках которого, как ожидается, будет производиться более 1,5 млрд кубических футов газа в день. Также участники проекта планируют производить более 120 тыс. баррелей нефти и конденсата.

Помимо ЛУКОЙЛа, другими партнерами ADNOC и участниками концессии являются итальянская нефтегазовая компания ENI (25%), австрийская компания OMV (5%), а также немецкая компания Wintershall (10%).

Концессия включает в себя месторождения Хаил, Гаша, Далма и другие морские хранилища кислого газа в Абу-Даби. Соглашение было подписано в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в ОАЭ.