ЛУКОЙЛ стал партнером Фридмана по добыче газа в ОАЭ

ЛУКОЙЛ стал партнером Фридмана по добыче газа в ОАЭ

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ приобрела у национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) 5% в газовой концессии Ghasha, сообщается на сайте российской компании. Одним из партнеров ADNOC по Ghasha является нефтегазовая компания Wintershall.

Соответствующее соглашение президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и гендиректор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер подписали сегодня, 15 октября, в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также в рамках концессии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом, ADNOC и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ghasha — проект по добыче газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби, говорится в сообщении. Планируется, что объем производства будет выше 40 млн куб. м газа и 120 тыс. барр. нефти и газового конденсата в сутки. Другими партнерами ADNOC и участниками концессии являются итальянская нефтегазовая компания ENI (25%), австрийская компания OMV (5%), а также немецкая компания Wintershall (10%)

В мае этого года Wintershall совместно с нефтегазовой компанией DEA (Deutsche Erdoel AG) образовали Wintershall DEA, которая считается крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе. Немецкий нефтехимический концерн BASF, владелец Wintershall, получил 67% новой компании, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — остальные 33%.