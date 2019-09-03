Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя главы Минтранса Иннокентия Алафинова.

По его словам, реконструкция обойдется бюджету в 449 млрд руб., строительство новой дороги — 313 млрд руб. плюс 216 млрд руб. небюджетных денег.

«То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу», — сказал он.

В середине августа «Ведомости» написали о том, что Минэкономразвития предложило не строить новую платную автодорогу между Москвой и Казанью, а вместо этого провести реконструкцию трассы М-7 с расширением двухполосных участков до трехполосных, а также с объездными путями в обход Владимира, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Такая мера позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс», говорил тогда глава ведомства Максим Орешкин.