В Крыму обнаружили новый вид насекомого

В Крыму обнаружен новый вид насекомых. Его назвали именем профессора Крымского федерального университета им. Вернадского Константина Ефетова, сообщает пресс-служба вуза.

Уникальный вид относится к отряду чешуйчатокрылых, семейству стеклянницы. Его назвали Negotithia Еfetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг крымского ученого в области биологии.

По словам ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН Олега Горбунова, описавшего вид в журнале Russian Entomological Journal, за рубежом уже оценили это открытие. «Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N.Еfetovi», — сказал он.

Горбунов не исключает, что насекомое является эндемиком полуострова. Изучение вида позволит разработать меры по охране и выяснить распространение N.Еfetovi.

В январе сообщалось, что китайский лунный зонд, совершивший посадку на обратной стороне земного спутника, произвел биологический эксперимент. В его рамках образцы хлопка, рапса, картофеля дали побеги. Это были первые растения, проросшие на поверхности Луны в условиях сильной радиации и низкой гравитации.