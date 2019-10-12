Ученые выявили связь между медленной походкой и старением мозга

Специалисты Университета Дьюка в Северной Каролине (США) пришли к выводу, что медленная ходьба способствует раннему старению головного мозга. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала JAMA Network Open.

В эксперименте участвовали 904 жителя Новой Зеландии в возрасте старше 45 лет, за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста. Так, как следует из доклада, физические и биологические показатели ускоренного старения, включая нарушенную целостность мозга (например, уменьшение объема мозга слоя), были связаны с медленной походкой.

Кроме того, магнитно-резонансная томография в 45 лет у показала, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и соответственно плотность коры мозга. По мнению ученых, это свидетельствует о раннем старении мозга. Также ученые из Северной Каролины попросили группу из восьми испытуемых оценить по фотографиям возраст человека. Как следует из эксперимента, те, кто ходит медленно, выглядят старше своих ровесников.

В конце сентября ученые из Университета Ливерпуля (Великобритания) выяснили, что старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний.