Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
На реке Горин в Хабаровском крае затонул катер с тремя пассажирами Общество, 07:20 Ученые выявили связь между медленной походкой и старением мозга Общество, 07:05 Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии Общество, 06:35 Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook Бизнес, 06:28 МЧС объявило штормовое предупреждение в Сахалинской области Общество, 06:20 Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гидроскутерах Общество, 05:49 NYT узнала про расследование дела о лоббизме против адвоката Трампа Политика, 05:39 Более 40 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна Общество, 05:25 Зюганов поддержал введение смертной казни для убийц женщин и детей Общество, 04:45 ФРС США вновь будет покупать активы Экономика, 04:43 Появилось видео тренировки Емельяненко и Сигала Спорт, 04:05 В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек Общество, 03:51 Пентагон заявил об обстреле военных США на севере Сирии с позиций Турции Политика, 03:39 Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек Общество, 03:30
Общество ,  
0 
Ученые выявили связь между медленной походкой и старением мозга

Специалисты Университета Дьюка в Северной Каролине (США) пришли к выводу, что медленная ходьба способствует раннему старению головного мозга. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала JAMA Network Open.

В эксперименте участвовали 904 жителя Новой Зеландии в возрасте старше 45 лет, за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.  Так, как следует из доклада, физические и биологические показатели ускоренного старения, включая нарушенную целостность мозга (например, уменьшение объема мозга слоя), были связаны с медленной походкой. 

Кроме того, магнитно-резонансная томография в 45 лет у показала, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и соответственно плотность коры мозга. По мнению ученых, это свидетельствует о раннем старении мозга. Также ученые из Северной Каролины попросили группу из восьми испытуемых оценить по фотографиям возраст человека. Как следует из эксперимента, те, кто ходит медленно, выглядят старше своих ровесников.

В конце сентября ученые из Университета Ливерпуля (Великобритания) выяснили, что старение человека в некоторых случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний.  

Теги: мозг, ученые
Материалы по теме
Ученые обнаружили частицы микропластика на всем Северном морском пути
Общество
Российские ученые предложили ввести «индекс самогона»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter