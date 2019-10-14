NYT узнала о неудаче США в вывозе 50 особо опасных боевиков ИГ из Сирии

NYT узнала о неудаче США в вывозе 50 особо опасных боевиков ИГ из Сирии

Из-за начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии США не успели вывезти из охраняемых курдами тюрьм около 50 особо опасных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Боевики содержались в тюрьмах под надзором курдских формировании составе коалиции «Силы демократической Сирии». Как отметили собеседники газеты, им удалось сбежать, воспользовавшись образовавшейся паникой и начавшимися беспорядками из-за военной операции Турции.

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