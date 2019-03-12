ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста

Выпущенная массовым тиражом монета достоинством в 5 руб. посвящена пятилетию воссоединения Крыма с Россией

Фото: cbr.ru

Банк России объявил о выпуске в обращение памятной монеты из недрагоценного металла, посвященной ​пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией.

Выпущенная массовым тиражом (2 млн штук) монета имеет номинал 5 руб. На оборотной ее стороне можно увидеть стилизованную карту Крымского полуострова и расходящиеся лучи, которые служат фоном для рельефного изображение Крымского моста, возведенного над Керченским проливом.

Памятные монеты из недрагоценного металла достоинством 5 руб. в России выпускаются нечасто. В последний раз такое произошло в 2016 году, когда в обращение вышла монета, посвященная Российскому историческому обществу, и серия монет, посвященных столицам государств, освобожденным советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков (среди них был и Киев).

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений», — отмечается в сообщении ЦБ.