В Якутии депутата лишили полномочий за избиение полицейского лопатой

Районного депутата из Якутии лишили полномочий за нападение с лопатой на полицейского, сообщает республиканская прокуратура. Сотрудник полиции пытался остановить пьяного депутата во время праздника.

Судом было установлено, что 22 июня 2019 года во время национального праздника Ысыах в одном из сел Верхневилюйского района Якутии сотрудник полиции обратил внимание на нетрезвого мужчину, который толкал свою гражданскую супругу. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия.

Мужчина, который и оказался депутатом, попытался скрыться, однако, когда это не удалось, схватил лопату и несколько раз ударил полицейского. Тот получил ушибы и ссадины.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу. Позже прокуратура направила в органы местного самоуправление требование лишить депутата его полномочий. В итоге злоумышленник досрочно прекратил депутатскую деятельность.

Ранее Якутия оказалась на втором месте по числу новых выявленных случаев алкоголизма. Об этом сообщал Минздрав. Коэффициент заболеваемости в регионе составил 23 случая на 10 тыс. человек взрослого населения.