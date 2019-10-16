Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея распустить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) для того, чтобы Минские соглашения были выполнены, является «крайне странной», заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так он отреагировал на слова пресс-секретаря представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарьи Олифер, которая назвала роспуск самопровозглашенных республик одним из условий выполнения договоренностей.

Цеков указал, что подобная позиция противоречит уже заключенным соглашениям, когда Киев «готов выполнять» их, но при этом вписывает туда новый пункт. Это показывает то, что украинские власти не хотят «следовать формуле Штайнмайера, на которую буквально неделю назад дал согласие», сказал он.

Выдвижение таких условий «неизбежно приведет к срыву этих соглашений», добавил в разговоре с Regnum член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться» — сказал сенатор.