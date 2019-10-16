Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 15 окт, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 15 окт, 12:04
Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР Политика, 02:34 Более 70 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии Политика, 02:21 Отец сбитого полицейскими «пьяного» мальчика заявил о нестыковках в деле Общество, 02:15 Эрдоган заявил об альтернативе поставкам американских истребителей F-35 Политика, 01:33 Минздрав разработал памятку родителям о получении «Диазепама» для детей Общество, 01:29 Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400 Политика, 01:25 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 01:24 Певица Кормухина подала иск на Гагарину из-за кавера на песню Виктора Цоя Общество, 01:11 В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки Общество, 01:08 «Газпром» раскрыл детали отключения импортной техники через спутник Экономика, 01:01 Эрдоган принял приглашение Путина приехать в Россию Политика, 00:52 В Москве задержали учительницу за жестокое обращение со школьником Общество, 00:43 Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии Политика, 00:01 Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение Финансы, 00:00
Украинский кризис ,  
0 
Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея распустить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) для того, чтобы Минские соглашения были выполнены, является «крайне странной», заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так он отреагировал на слова пресс-секретаря представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарьи Олифер, которая назвала роспуск самопровозглашенных республик одним из условий выполнения договоренностей.

Цеков указал, что подобная позиция противоречит уже заключенным соглашениям, когда Киев «готов выполнять» их, но при этом вписывает туда новый пункт. Это показывает то, что украинские власти не хотят «следовать формуле Штайнмайера, на которую буквально неделю назад дал согласие», сказал он.

Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

Выдвижение таких условий «неизбежно приведет к срыву этих соглашений», добавил в разговоре с Regnum член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться» — сказал сенатор.

Среди других условий для того, чтобы можно было выполнить «политический блок» соглашений, подписанных в Минске, Киев называл прекращение перестрелок и предоставление СММ ОБСЕ возможности проводить мониторинг на территории всей Украины. Кроме того, по словам Дарьи Олифер, необходимо добиться того, чтобы из страны были выведены «иностранные войска».

Накануне вечером, 15 октября, контактная группа в Минске в очередной раз не смогла договориться о дате разведения военных в Донбассе, заявляли в ОБСЕ.

Теги: ДНР, ЛНР, Украина, Франц Клинцевич
Материалы по теме
В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе
Политика
ЛНР вновь обвинила Киев в срыве отвода войск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter