Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона Марком Эспером

Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона Марком Эспером

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Марком Эспером, сообщается на сайте российского ведомства.

«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», направленной против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористическими организациями.

Решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудили ряд европейских стран и США, которые ввели санкции против Анкары. Пентагон в связи с военными действиями в Сирии возложил на Турцию ответственность за усиление террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее стало известно, что страны Евросоюза запросили на 16 октября в Совете Безопасности ООН обсуждение военной операции Турции в Сирии.