Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 22:12 В компании Пригожина сообщили о его самочувствии Общество, 22:03 МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг Общество, 22:02 Федун исключил из целей «Спартака» на сезон борьбу за медали чемпионата Спорт, 22:02 Глава РУСАДА увидел заговор в подмене данных лаборатории в Москве Спорт, 21:42 Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона Марком Эспером Политика, 21:41 Восемь человек спасли из-под завалов жилого дома в Бразилии Общество, 21:37 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 21:29 Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога Общество, 21:21 СК проверит сообщения о сбитом в Кировской области «пьяном» мальчике Общество, 21:15 Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Политика, 21:13 Россия заключила с ОАЭ соглашения на сумму $1,4 млрд Финансы, 21:09 УЕФА открыл дело против Болгарии за расизм фанатов на игре с Англией Спорт, 21:00 Летевший из Ферганы в Москву самолет экстренно сел в Самаре Общество, 20:58
Операция Турции в Сирии ,  
0 
Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона Марком Эспером

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США Марком Эспером, сообщается на сайте российского ведомства.

«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», направленной против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористическими организациями.

Решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудили ряд европейских стран и США, которые ввели санкции против Анкары. Пентагон в связи с военными действиями в Сирии возложил на Турцию ответственность за усиление террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее стало известно, что страны Евросоюза запросили на 16 октября в Совете Безопасности ООН обсуждение военной операции Турции в Сирии.

Теги: Турция, Сергей Шойгу, Пентагон
Материалы по теме
Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии
Политика
Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции
Политика
Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции в Рас-эль-Айне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter