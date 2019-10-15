Появилось видео с вручающим кречета королю Саудовской Аравии Путиным

Опубликовано видео, где президент России Владимир Путин дарит королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Соответствующий ролик размещен в Twitter журналиста из кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Церемония прошла в королевском дворце «Аль-Ямама» Эр-Рияда в ходе официального визита российского лидера в Саудовскую Аравию 14 октября. Наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду Путин вручил фигурку из бивня мамонта, который изготовили в Якутии.

В ходе рабочей части встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также совместные действия по урегулированию цен на нефть.

Как рассказал глава российско-киргизского соколиного центра «Мурас» Шухрат Разаков, камчатский кречет Альфа — первый из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство. Птица является одной из наиболее крупных разновидностей соколов и занесена в Красную книгу России.