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Продюсер Парфенова объяснил исчезновение «Намедни» с его YouTube-канала

Название «Намедни» исчезло из названий новых выпусков авторской программы Леонида Парфенова, опубликованных на его YouTube-канале Parfenon, из-за разногласий с телеканалом НТВ. Об этом РБК сообщил продюсер ведущего Илья Овчаренко.

По его словам, перед первым сезоном программы Парфенова, посвященным периоду с 1946 по 1951 год, телеканал не захотел оформлять официально название «Намедни» и не высказывал возражений на его использование.

«Перед нынешним, вторым сезоном, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить», — сообщил Овчаренко. Также продюсер добавил, что гордится, что бренд «Намедни» стал наиболее востребованным за четвертьвековую историю телеканала НТВ.

Последние два выпуска, посвященные 1952 и 1953 годам, вышли уже без названия «Намедни».

Авторская программа Парфенова «Намедни» выходила на НТВ с 1993 по 2004 год и за это время сменила три жанра. С 1993 по 1996 год она представляла собой информационную программу неполитических новостей; с 1997 по 2003-й — документальный проект; с 2001 по 2004-й выходила в формате информационно-аналитической программы.

«Намедни» были закрыты из-за разногласий Парфенова с дирекцией телеканала. В январе Леонид Парфенов анонсировал перезапуск программы на своем YouTube-канале Parfenon. Выйти успело восемь выпусков.

В апреле телеканал НТВ сообщал, что намерен выпустить документальный сериал «Намедни». В него должны были войти лучшие материалы репортеров НТВ за все время существования телеканала. Сериал должен был выйти без участия Парфенова.

Леонид Парфенов запустил свой YouTube-канал Parfenon в феврале 2018 года. В описании канала указано, что канал посвящен «тому, что было с его автором «на неделе». Сейчас видео на канале набрали более 34,7 млн просмотров.

Теги: НТВ, новости РБК, Парфенов, YouTube
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