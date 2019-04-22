НТВ выпустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

НТВ выпустит документальный сериал «Намедни». Об этом сообщается на сайте канала.

Сериал будет выходить на сайте, в мобильном приложении и на канале в YouTube. «В центре внимания каждого выпуска — одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная с даты выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 года до наших дней», — отмечается в сообщении.

НТВ добавляет, что в сериал войдут лучшие материалы, которые снимали репортеры телеканала за все годы его существования. В их числе репортажи, интервью и архивные кадры.

ТАСС сообщает, что передача не будет связана с авторской программой журналиста Леонида Парфенова. Представитель НТВ заявил агентству, что «Парфенов — не сотрудник канала». Источник также рассказал ТАСС, что журналист не имеет отношения к сериалу НТВ.