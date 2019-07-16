В Москве задержали чиновников из-за фиктивной регистрации 190 иностранцев

Следственный комитет совместно с ФСБ задержал трех сотрудников Управления по вопросам миграции (УВМ) и трех их соучастников по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Задержанных обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

По данным следствия, обвиняемые с целью заработка в 2018 году организовали незаконное пребывание иностранцев в России. Они занимались сбором и подачей поддельных документов для постановки на миграционный учет. Таким образом, они фиктивно зарегистрировали более 190 иностранцев.

В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Проводятся следственные действия.

В мае сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Москве 56 человек, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов. Во время обысков помимо поддельных документов и паспортов были обнаружены красители, мобильные телефоны, незарегистрированные сим-карты и магнитные носители.